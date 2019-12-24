Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu - Son Dakika

Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

6 saat önce

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulunduKütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan'ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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