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KÜTAHYA Kaza yaparak kardeşinin ismini veren şüpheliyi dövmesi ele verdi

13 dakika önce

Kaza yaparak kardeşinin ismini veren şüpheliyi dövmesi ele verdiKÜTAHYA'da kullandığı otomobille 2 araca çarparak yaya olarak kaçan Ahmet K. (29), polis ekiplerince yakalandı.

KÜTAHYA Kaza yaparak kardeşinin ismini veren şüpheliyi dövmesi ele verdi, System.String[]
Kaza yaparak kardeşinin ismini veren şüpheliyi dövmesi ele verdi
KÜTAHYA'da kullandığı otomobille 2 araca çarparak yaya olarak kaçan Ahmet K. (29), polis ekiplerince yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K. kardeşinin T.C. kimlik numarasını verirken, polis çelişkili ifadeler veren Ahmet K.?nın gerçek kimliğini sosyal medyadaki fotoğrafında bulunan el ve kol dövmesinden tespit ederken, 2 suçtan arandığı belirlenen şüphelinin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da oturan Ahmet K., gece bir süre alkol aldıktan sonra 66 LH 864 plakalı otomobille dolaşmaya çıktı. Kütahya çevre yoluna gelen Ahmet K., bir otomobile ve emniyet şeridinde park halindeki bir kamyonete çarparak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri otomobili bırakarak yaya olarak kaçan Ahmet K.?yı yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K. polis ekiplerine erkek kardeşi Muhammet Ali K.?nın ezberlediği T.C. kimlik numarasını söyledi. Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) çıkan fotoğrafın Ahmet K.?ye benzememesi ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, cep telefonundan yakınlarıyla görüştürdü. Telefonda sesini değiştirerek isminin Muhammet Ali olduğunu söyletmeye çalışan Ahmet K.?nın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede el ve kolundaki dövmesinden gerçek kimliği tespit edildi.
2 SUÇTAN ARANIYORMUŞ
Gözaltına alınan Ahmet K.?nın 4.25 promil alkollü olduğu ve 'alkol ve uyuşturucu maddenin tesirinde araç kullanmak ile hırsızlık' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K., ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
Kütahya, Polis, Güncel
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