KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR - Son Dakika

KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR

24.03.2021 11:19

Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandıKÜTAHYA'daki boş bir arazide köpeklerle oynayan 7 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğa tırmıkla saldırıp, yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşire Hatice Karanlık (40) çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.

Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

KÜTAHYA'daki boş bir arazide köpeklerle oynayan 7 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğa tırmıkla saldırıp, yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşire Hatice Karanlık (40) çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Karanlık'ın, çocukların köpekleri dövüştürdüğünü öne sürerek korumaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan H.K.A. (10), E.Y. (10) ve Y.A.Y. (7) boş arazide köpeklerle oynarken, iddiaya göre aynı mahallede oturan hemşire Hatice Karanlık, aracıyla evinin önüne geldi. Boş arazide, köpeklerle oynayan çocukları gören Karanlık, aracından çıkardığı tırmıkla 3 çocuğa saldırırken, H.K.A. ve E.Y.?yi sırtından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Hatice Karanlık, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yaralı çocuklar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan hemşire Hatice Karanlık sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karanlık'ın köpekleri dövüştürdüğünü iddia ettiği çocuklara, hayvanları korumak amacıyla saldırdığını söylediği öğrenildi.

'DEFALARCA DARBE ALMIŞ, KAN REVAN İÇİNDEYDİ'

Çocuklarına yapılan saldırının ardından büyük şaşkınlık yaşayan aileler, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yaralı çocuklardan H.K.A.?nın babası Rahmi A., Oğlum, saat 14.30 civarında bir hemşire tarafından vahşice saldırıya uğradı. Saldırı anında çarşıdaydım. Eşim aradı ve oğlumun başından geçen olayı anlattı. Ben de hemen eve geldim. Evimin önünde sivil polisler vardı. Polisler, zanlının karakola götürüldüğünü ve bizim hastaneye giderek, darp raporu alacağımızı söylediler. Çocuğumun sırtını açtığımda tırmık izleri net bir şekilde görülüyordu. Defalarca darbe almış ve kan revan içindeydi. Bayılmak üzereydim, çocuğum bu acıya nasıl dayandı bilmiyorum. Saldırgan kadının hemşire olduğu için mesleğinden menedilmesini ve gereken cezayı almasını yüce adaletimizden ve savcılarımızdan istiyorum. Gerekenin yapılacağından şüphem yok. Allah bir daha ne benim çocuğuma ne de başkalarının çocuklarına böyle bir bela vermesin. Allah insanlarımızı böyle canilerden korusun? dedi.

'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU'

Hatice Karanlık'ın saldırdığı iddia edilen E.Y. (10) ve Y.A.Y.?nin (7) babası Süleyman Y. ise olay sonrası 2 çocuğunun da psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Oğullarının arkadaşıyla birlikte boş arazide köpeklerle oynadığını anlatan Süleyman Y., Oğlum arkadaşıyla beraber parkta köpeklerle oynarken, kırmızı bir araçla gelen ve hemşire olan şahıs, arabasından tırmığı alıp, önce oğluma, sonra da arkadaşına vurmaya başlamış. Bu esnada tabi çocuklarımız çok korkmuş. Epey bir pataklamış. Tabi ben bunları duyunca çılgına döndüm. Saldırganın memur olduğunu öğrendim. Bu kişinin nasıl bir vicdan sahibi olduğunu merak ediyorum. Vahşice, 7- 8 yaşlarında üç çocuğa saldırmış. Bu nasıl bir insanlık. Bir insan nasıl bunu yapabilir. Aracından tırmığı alıp, vahşice saldırıyorsun. Ben yüce adaletimize inanıyorum. Yüce adaletimiz bu kişiye gereken cezayı verecektir. Gereğinin yapılmasını ve mesleğinden de menedilmesini istiyorum. Çocukların psikolojileri bozuldu. Çocuklarımız, 'nasıl bir daha dışarı çıkacağız' diyor. 'Öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum? diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR
KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR
KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR
KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Akkent, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA Köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı-TEKRAR - Son Dakika


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