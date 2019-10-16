Son Dakika Haberleri: Kütahya Koruma Kurulu'ndan 'Kendi işini kurma' projesine destek
Son Dakika Güncel Kütahya Koruma Kurulu'ndan 'Kendi işini kurma' projesine destek

Kütahya Koruma Kurulu'ndan 'Kendi işini kurma' projesine destek

2 saat önce

Kütahya Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlü Nihat Ceylan'ın açmış olduğu "Kültürel Değerler Atölyesi" isimli iş yerine ziyaret gerçekleştirildi.

Kütahya Koruma Kurulu'ndan 'Kendi işini kurma' projesine destek, System.String[]

Kütahya Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlü Nihat Ceylan'ın açmış olduğu "Kültürel Değerler Atölyesi" isimli iş yerine ziyaret gerçekleştirildi.


Ziyarete Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, kurul üyeleri Denetimli Serbestlik Müdürü Nuray Han, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak katıldı.


Kendi işini kurma projelerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, ;"Bu güne kadar Koruma Kurulu Başkanlığı olarak "Kişisel Proje" talepli, İŞKUR Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri dahilinde toplam 27 proje başvurusu bulunmaktadır. 10 proje sahibi eski hükümlünün projeleri dahilinde iş yerlerini kurmak suretiyle faaliyetlerine devam etmekte, 8 projenin ise değerlendirmesi sürmektedir" dedi


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Ceylan; "Amacım kişisel ve ortak kullanımda olan ata yadigarı eşyaların onarım ve bakımını yaparak günümüze tekrar kazandırmak. Gramafon, ahşap radyo ve pikap, ahşap duvar saatleri ile bakır ve ahşap diğer kişisel objelerin alımı ile onarım ve bakımı sonrası satış işleri yapıyorum' dedi


Ziyaret sonrası Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Nihat Ceylan'a başarılarının devamını dileyen belge takdim edildi. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Savcısı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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