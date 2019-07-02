KÜTAHYA Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş geleneği

Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş geleneğiKütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde, 30 yıl öncesine kadar köy odalarında eğlence amacıyla yapılan zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş olma geleneği düğünlerde yaşatılıyor. Eskiden köylerde kuaför olmadığı için eğlence amaçlı yapılan gösteri niteliğindeki gelenekleri sürdürdüklerini ifade eden Kızılçukur köyü muhtarı Nevzat Güner, Damat motorlu testere ile temsili tıraş olurken, düğüne gelenlerden isteyenlerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülüyorö dedi.Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyü, ilginç düğün gelenekleriyle dikkat çekiyor. Geçmişten gelen düğün geleneğinde tıraş olacak damada motorlu testereyle temsili tıraş edilirken, düğüne gelenlerden isteyenlerin ise yüzleri ayakkabı boyası sürülüyor. Eğlence amacıyla yapılan şakaların insanları 30 yıl öncesine kadar köy odalarında eğlendirdiğini anlatan Kızılçukur köyü muhtarı Nevzat Güner, gelenekleri yaşatmak için düğünlerde şakaları sürdürdüklerini ifade etti. Güner, Köy odalarında bu şakalar eğlence amacıyla yapılırdı. Köylerde kuaförler olmadığı için bu tip eğlencelerde çok olurdu. 30 yıl öncesine kadar bunlar bu odalarda yapılırdı. Şimdi düğünlerde meydanda damatlara motorlu testere ile şaka yapılıyorö dedi.DAVETLİLERE DE AYAKKBABI BOYASI SÜRÜYORLARGeleneklere göre düğüne gelenlerden isteyenlerin yüzüne de ayakkabı boyası sürülüyor. Düğünlerde eziyet haline gelen şaklar için her zaman 3-4 gönüllü çıktığını anlatan köy muhtarı Nevzat Güner, Gelen misafirlerin arasından gönüllü olan kişileri düğün eğlencesi esnasında köy meydanında berber ve çırağı tarafından sandalyeye oturtularak yüzlerine ve saçlarına büyük fırçayla ayakkabı boyası sürülüp ayrıca kül ve kum serpiştiriliyor. Daha sonra zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş hiçbir tehlikesi bulunmayan motorlu testereyi çalıştırarak biraz gürültülü de olsa temsili tıraş yapılıp müşteri berberin talep ettiği ücreti vermek zorunda. Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalarımız ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerimize sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlarö şeklinde konuştu.