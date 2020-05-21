KÜTAHYA Kuaförde sosyal mesafeye paravanlı önlem - Son Dakika

Kuaförde sosyal mesafeye paravanlı önlem

KÜTAHYA'da erkek kuaförü olan İbrahim Dostça, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladığı işyerine gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, eldiven ve galoş ile içeriye alırken, koltuk arasındaki sosyal mesafe dikkat edilmesi içinde şeffaf paravanlar kullanmaya başladı.

Kütahya'da faaliyet gösteren erkek kuaförü İbrahim Dostça, geçen 11 Mayıs'taki normalleşme süreciyle birlikte 50 günlük aranın ardından yeniden işyerini açarak hizmete başladı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok malzemeye tek kullanımlık hale getiren Dostça, gelen müşterilerinin ateşlerini ölçüp, galoş eldiven taktırarak içeri alıyor. Müşteri koltukları arasına şeffaf paravanlar yerleştirerek, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe kuralına da çok dikkat ettiklerini ifade eden İbrahim Dostça, 'Uzun bir aranın ardından yeniden iş yerlerimizi açtık. Yetkililerin belirlediği kurallar doğrultusunda bizde tedbirlerimizi aldık birazda biz üzerine kattık. İş yerimize randevu alarak gelen müşterilerimizi girişte hazırladığımız bankoda karşılayarak önce ateş ölçerle ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonra ellerini dezenfekte ederek eldiven ve galoş giymelerini rica ediyoruz. Her müşteri arasında bir koltuk boşluk bırakıyoruz. ve her koltuk arasına da şeffaf plastik malzemeden paravanlar koyarak aradaki temasın önüne geçmiş oluyoruz' dedi.

Müşterilerin gözü önünde ilk olarak koltukları ardından traş malzemelerimizi dezenfektan ile dezenfekte ettiklerini anlatan Dostça, 'Bu süreçte oldukça dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlu, önlük kullanarak sadece saç traşı yapıyoruz. Diğer kuaför arkadaşlarımızın da önce kendi sağlıkları ve müşteri sağlığı için hijyen kurallarına muhakkak uymamaları tavsiye ediyorum' diye konuştu.

MÜŞTERİLER DE MEMNUN

Erkek kuaförüne gelen müşterilerden Erdi Çetinkaya da alınan tedbirlerin son derece önemli olduğunu söyledi. Koronavirüs yaymamak için herkesin kendi tedbirlerini alması gerektiğini ifade eden Çetinkaya, 'Yıllardır geldiğim kuaförüm. Daha öncede hijyen kurallarına uyuyordu ama bu süreçte daha dikkatli ve hassas uygulama yapmış. Biz uygulamadan mutluyuz' dedi.