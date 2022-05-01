Kütahya Kültür Derneği, Tavşanlılı gençlerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Kütahya Kültür Derneği, Tavşanlılı gençlerle iftarda buluştu

01.05.2022 20:58
Kütahya Kültür Derneği, Tavşanlılı gençlerle iftarda buluştu

Merkezi Ankara'da bulunan Kütahya Kültür Derneği, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençlerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Merkezi Ankara'da bulunan Kütahya Kültür Derneği, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençlerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, liseler, gençlik çalışması yürüten sivil toplum kuruluşları, sanat ve kültür atölyeleri, taraftar grupları, Gençlik Merkezleri, cami gençlik grupları ve siyasi partilerin gençlik kollarından yüzlerce gencin katıldığı program ilçede bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve ilahi dinletisi yapılan iftar programında konuşan Kütahya Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Muslu, dernek binasının Ankara'da olduğunu hatırlatarak, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Gençlere yönelik kültürel, sosyal birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Muslu, dernek olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Muslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle, vatan sevgisinin bir iman alameti olduğu şiarıyla hangi dünyevi siyasi görüşten olursa olsun vatanını seven bütün hemşerilerimize kapımız, gönlümüz açık.

Ankara'da her daim eviniz, hemşehrileriniz var. Kuruluşumuzdan bu yana farklı özel hastanelerle, misafirhanelerle hemşerilerimiz için anlaşmalar yaptık. Yine Ankara'da okuyan yaklaşık 150 öğrenci kardeşimizle temasa geçtik, kariyer günleri niteliğinde farklı alanlarda meslek büyükleriyle bir araya getirdik. Son olarak geçtiğimiz kış döneminde öğrenci kardeşlerimizle Uludağ'da bir kamp gerçekleştirdik.

Öğrencilik dönemimizde bizim eksikliğini hissettiğimiz hemşehricilik, diğer bir tabirle lobicilik faaliyetlerini bizden sonra sizlerin de eksikliğini yaşamaması adına bizler bir adım attık. Öğrenim ya da iş hayatı için gittiğiniz şehirlerde bunu devam ettirecek olan da inşallah sizlersiniz. Hep birlikte memleketimize sahip çıkacağız. Size her konuda yardımcı olabilmek adına gayret etmenin sözünü veriyoruz."

İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şube Başkanı, eğitimci Talha Kılınç ise ilçe gençliği, sivil toplum kuruluşları, fırsatlar ve imkanlardan bahsederek, Kütahya Kültür Derneğine bu anlamlı buluşma için teşekkür etti.

Programa misafir olarak katılım sağlayan İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Günay, derneğe bu güzel buluşma için teşekkür ederek, gençlere tavsiyelerde bulundu.

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Tavşanlı'da 'Çocuklar için bayram' etkinliği Tavşanlı'da 'Çocuklar için bayram' etkinliği

Tavşanlı, Kütahya, Ankara, Muslu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Kültür Derneği, Tavşanlılı gençlerle iftarda buluştu - Son Dakika


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