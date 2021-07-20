KÜTAHYA- Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bayram namazından detaylar

Cami çıkışında vatandaşlara simit ikramı

Kütahya Valisi Ali Çelik'in açıklamaları - Kütahya

Kütahya'da, Kovid-19 önlemlerine uyularak bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Namaz sonunda tekbirler getirilerek dualar edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dargınlıklar ve küslüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını temenni etti.

Kovid-19 salgınının devam ettiğini belirten Çelik, "Bayram inşallah güzel günlerin gelmesine vesile olur. Unutmayalım ki salgın devam ediyor. Salgından kurtulmamız için aşı olmak çok önemli. Bayram süresince aşı merkezlerimiz hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.