Kütahya Mahalleli 2 Yıldır Her Cuma Günü Hayır Yemeği Veriyor

Mahalleli 2 yıldır her cuma günü hayır yemeği veriyor Kütahya 'nın Simav ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, 2 yıldır kaza ve belalardan korunmak, işlerine bereket getirmek için her hafta cuma namazından sonra hayır yemeği veriyor. Çavdır Mahallesi sakinleri, 2 yıldır düzenli olarak, hayır yemeği veriyor. Çiftçinin bol ürün, esnafın hayırlı kazanç, vatandaşın her türlü hata kaza ve beladan korunması dileğiyle etkinlik düzenleniyor. Her hafta cuma namazı sonrası yapılan etkinlikte, yaşlı ve hastalar da unutulmuyor ve evlerine yiyecekler gönderiliyor. Yemek dağıtımında cami imam hatibi Ahmet Gümüş ise, hayır duası okuyor.Her hafta tavuklu pilav, irmik helvası ve ayrandan oluşan yaklaşık 300 kişilik hayır yemeği, bir yemek fabrikasında pişiriliyor, cami önünde dağıtılıyor. Yemeğin masrafını ise her hafta mahalle hanelerinden biri üstleniyor.Muhtar Baki Benli (58), hayır yemeği geleneğinin mahalle halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü, 2 yıldır hiç aksamadan sürdüğünü bildirdi. Mahalle halkından İsmail Dönmez (57), Mahalleli olarak hayır yemeğini vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayır yemeğiyle çiftçilerimiz bol ürün, esnaflarımız hayırlı kazanç, vatandaşlarımız da her türlü hata kaza ve belalardan kurtulacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun sevabını ve hayrını kazanmak ve kendimize cennette iyi bir mekan hazırlamak için bu geleneğimizi 2 yıldır sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız diye konuştu.