Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA MARKET ALEV ALEV YANDI

KÜTAHYA MARKET ALEV ALEV YANDI

49 dakika önce

KÜTAHYA'da bir markette elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, işyeri alev alev yandı.

KÜTAHYA'da bir markette elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, işyeri alev alev yandı. Patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
100'ncü Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvar üzerindeki bir markette sabah 08.00 sıralarında yangın çıktı. Marketten dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede tüm işyerini sardı. Kozmetik bölümündeki ürünler ardı adına patlarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Marketin yangın sırasında kapalı olması nedeniyle yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA MARKET ALEV ALEV YANDI
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:09 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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