Son Dakika Haberleri: Kütahya Merkez 1. Amatör Küme'de lider Aslanapaspor
Son Dakika Spor Kütahya Merkez 1. Amatör Küme'de lider Aslanapaspor - Son Dakika Spor

Kütahya Merkez 1. Amatör Küme'de lider Aslanapaspor

6 saat önce

Kütahya Merkez 1. Amatör Küme A grubunda sezonun en farklı skoruna ulaşan Aslanapaspor, liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Kütahya Merkez 1. Amatör Küme'de lider Aslanapaspor, System.String[]

Kütahya Merkez 1. Amatör Küme A grubunda sezonun en farklı skoruna ulaşan Aslanapa spor, liderlik koltuğunun sahibi oldu.


Grubunda Genç SHÇEK spor ile karşılaşan Aslanapaspor rakip ağlara tam 10 gol attı ve bu sezon bir maçta en fazla gol atan takım ünvanını aldı. Bu farklı galibiyet Aslanapaspor'u averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi yaptı.


Karşılaşmada 1 gol kalesinde gören Aslanapaspor, ayrıca bu sezon bir maçta 11 gol olmasıyla en fazla gölün olduğu maç oldu. Haftanın en önemli sonucunu ise haftaya lider giren 1977 Vefaspor'u 2-1 mağlup eden Çayırbaşıspor elde etti. - KÜTAHYA

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kütahya Merkez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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