Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

KÜTAHYA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerinde bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden astsubay V.D.'nin bir süre önce Macaristan'a kaçtığı tespit edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda teğmen U.K., astsubaylar Y.Ö., S.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., M.T., A.S., H.K., T.S., T.D., M.A., polis Akademisinden ilişiği kesilmiş öğrenciler M.A.G., N.T. E.Ç. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇTI

Hakkında gözaltı kararı verilen astsubay V.D.'nin ise bir süre önce yıllık izin alarak Macaristan'a kaçtığı belirlendi. Operasyon kapsamında farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından dün gece Kütahya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerine bağlandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve polis akademilerine yerleştirilmek üzere öğrenci yetiştiren hazırlık grupları olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi.