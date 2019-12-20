Kütahya merkezli fetö operasyonu 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya merkezli fetö operasyonu 8 tutuklama - Son Dakika

Kütahya merkezli fetö operasyonu 8 tutuklama

6 saat önce

Kütahya merkezli FETÖ operasyonu 8 tutuklamaKütahya merkezli 9 ilde, FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya merkezli FETÖ operasyonu 8 tutuklama

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 8'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Kütahya'ya getirilen 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından T.D. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.K., H.K., N.T., E.Ç., M.A.G., M.E.D., M.A. ve Y.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kütahya merkezli fetö operasyonu 8 tutuklama

Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis uykuda yakaladı, onlarca suçlu gözaltına alındı
İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:34 Başkent'te yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var - 1 - Son Dakika
02:32 "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi - Son Dakika
02:12 Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hükmü... - Son Dakika
02:10 Doğu Türkistan'da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor! - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 02:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya merkezli fetö operasyonu 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]