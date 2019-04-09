Son Dakika Haberleri: Kütahya Merkezli Fetö Operasyonunda 10 Askere Gözaltı

Kütahya Merkezli Fetö Operasyonunda 10 Askere Gözaltı

1 saat önce

KÜTAHYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

Kütahya Merkezli Fetö Operasyonunda 10 Askere Gözaltı, System.String[]
KÜTAHYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kütahya, Şanlıurfa, Hatay, Nevşehir, Ankara, Sivas, Denizli ve Erzincan illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda  9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı. Astsubaylar M.P., K.K, M.Ş., H.C., H.Y., uzman çavuşlar M.Ö., İ.B., H.D ve B.İ. ile meslekten ihraç edilen astsubay F.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği öğrenildi. - Tahya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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