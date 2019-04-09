Kütahya Merkezli Fetö Operasyonunda 10 Askere Gözaltı
1 saat önce
KÜTAHYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: DHA
KÜTAHYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Kütahya, Şanlıurfa
, Hatay
, Nevşehir
, Ankara
, Sivas
, Denizli
ve Erzincan
illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9'u muvazzaf 10 asker gözaltına alındı. Astsubaylar M.P., K.K, M.Ş., H.C., H.Y., uzman çavuşlar M.Ö., İ.B., H.D ve B.İ. ile meslekten ihraç edilen astsubay F.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği öğrenildi. - Tahya
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