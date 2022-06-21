İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara , Batman , Antalya , İzmir , Kayseri ve Eskişehir 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika

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