Kütahya Merkezli Fetö Operasyonunda 7 Askere Gözaltı
35 dakika önce
KÜTAHYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.
KÜTAHYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Eskişehir
, Muş
ve Burdur
illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı. Şüpheliler binbaşı R.D., meslekten ihraç edilen binbaşı H.D., yüzbaşı E.E., yüzbaşı K.C.G. ile astsubaylar S.K., A.A., O.A. Kütahya Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:00 Kaynak: DHA
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