Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

01.06.2022 18:26
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kütahya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ve Emet ilçeleri ile Antalya ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün güncel yapılanması içinde oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Çanakkale, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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