Üye Girişi
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

30.12.2021 13:01
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

KÜTAHYA merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. İnternet sitesi üzerinden oynatılan bahis miktarının yaklaşık 47 milyon TL olduğu öğrenildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 ay önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 200 polisin katılımıyla Kütahya merkezli İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütünün ana kasası kasası olan H.B. ve K.D.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., B.B., K.D.'nin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 masaüstü bilgisayar, 6 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu, 5 hard disk, çok sayıda flash bellek, hafıza kartı ve SIM kart, başkasına ait banka kartları, bahis hesaplarının tutulduğu not kağıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan B.P., F.A., B.G., M.E.D., S.T., M.K., M.S., H.T., V.M., D.K., O.E., H.B.M., Ş.M., C.K., T.K., H.B. ve K.D., ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan suç örgütünün yasa dışı internet sitesi üzerinden oynattığı bahis miktarının ise yaklaşık 47 milyon TL olduğu belirtildi.

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, İnternet, Kütahya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te oradayım" sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te oradayım" sözlerine Milli Eğitim Bakanı..         
12:53
Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş         
12:46
Antalya'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçan çatı araçların üzerine düştü, ortalık savaş alanına döndü Antalya'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçan çatı araçların üzerine düştü, ortalık savaş..         
12:13
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement