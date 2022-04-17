Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor

17.04.2022 14:24

Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nin temmuz ayı sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nin temmuz ayı sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

Hazine arazisi üzerine kurulmakta olan toplamda 107 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı millet kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak Millet Bahçesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini ifade etti. Ceyhun, içerisinde 66 bin bitkinin yer alacağı Millet Bahçesi'nin Kütahya'nın nefes alınabilecek bir yer olacağını bildirdi.

Kütahya Milet Bahçesi inşaatı İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor
Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor
Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor

YORUMLAR
500
Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor

Evliya Çelebi Mahallesi, Millet Kütüphanesi, Bisiklet, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement