Son Dakika Haberleri: Kütahya minibüsler kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya minibüsler kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya minibüsler kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 15 yaralı

56 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolunda iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Hüseyin Erten (22) hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolunda iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Hüseyin Erten (22) hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Zorlu idaresindeki 43 AAC 090 plakalı minibüs karşı yönden gelen Hüseyin Erkan yönetimindeki 16 NED 23 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken içinde sıkışanları ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Araç sürücülerinden Hüseyin Erten hayatını kaybederken, yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Hüseyin Erten'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya minibüsler kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 15 yaralı

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:53 Kaynak: DHA
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