Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek - Son Dakika
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Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek

31.03.2022 16:44
Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ramazanı ayını dolu dolu yaşamak için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ramazanı ayını dolu dolu yaşamak için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayının, sosyal yardımlaşma, kültürel etkinlikler ve birçok farkındalıkla bireysel ve sosyal hayata etkin şekilde gireceğini söyledi.

Müftülük olarak mukabele, vaaz ve sohbetler gibi birçok program ve etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kütahya ilimizde camilerimizde ve diğer hizmet mekanlarımızda ramazan ayı boyunca programlar uygulanacaktır. Ramazan ayı boyunca Ulu Cami'de öğle ve yatsı namazından önce merkezi vaaz verilecek. Kur'an sohbetlerinin yanı sıra belirlediğimiz 5 camide hatimle teravih namazı kılacağız. Her akşam Müftülük Külliyesi'nde 300 kişiye iftar verilecek. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Gençlik Merkezlerinde hizmetlerimiz devam edecek."

Diyanet İşler Başkanlığınca "Ramazan ve doğruluk" temasının belirlendiğini aktaran Demirtaş, tüm vatandaşları düzenlenecek programlara katılmaya davet etti.

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Hüseyin Demirtaş, Müftülük, Ramazan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek - Son Dakika


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