Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı - Son Dakika
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Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı

14.03.2022 16:51
Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda karla kaplı alanda off-road etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda karla kaplı alanda off-road etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ve Simav, Balıkesir'in Demirci, Gördes ve Sındırgı ilçelerinden katılımcılar, 1450 metre rakımlı yaylada arazi araçlarıyla karlı zeminin tadını çıkardı.

Etkinliği organize eden Simav Off-Road Kulübünün başkanı Nuri Kart, yaptığı açıklamada, ilçenin off-road sporuna kapılarını açtığını söyledi.

Organizasyona yaklaşık 35 araç ve 120 kişinin katıldığını belirten Kart, "Bundan sonraki etkinlik hedefimiz, 1500-2000 kişilik kamp, off-road ve karavan festivalini Simav Belediye Başkanlığının destekleriyle yapmak." dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ise off-road etkinliğinin her mevsim güzel olan Gölcük Yaylası'nın da tanıtımına katkı sağladığını, yakın zamanda bölgesel bir etkinlik planladıklarını dile getirdi.

Kulübün üyesi İsmail Seyman da bu organizasyona stres atmak için katıldıklarını ifade etti.

Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı
Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı
Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı
Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı

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Balıkesir, Kütahya, Tragger, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'nın 1450 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda off-road heyecanı - Son Dakika
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