Kütahya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

03.09.2022 12:39
Kütahya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş- Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine Kütahya ve Uşak'tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

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