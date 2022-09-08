Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı

08.09.2022 11:15
Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan başkanlığında, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ve katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında ilçede alınacak asayiş ve trafik tedbirleri masaya yatırıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği
Kaynak: İHA

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement