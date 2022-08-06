Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor - Son Dakika
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Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor

06.08.2022 15:41
Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 65 yaşındaki kadın için arama başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 65 yaşındaki kadın için arama başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçedeki polis merkezine başvuran Halil İbrahim Duman, öğle saatlerinde evden ayrılan eşi Kamile Duran'ın (65) kayıp olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kadını bulmak için AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin arazide başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kadının en son dün akşam saatlerinde evinin yakınlarındaki mısır ekili tarlaların bulunduğu bölgede görüldüğü belirlendi.

Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz kadının izine rastlanamadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor - Son Dakika

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