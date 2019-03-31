Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Gökhan...
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Gökhan Gürel kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: AA
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