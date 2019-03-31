Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Gökhan...

Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Gökhan...

29 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Gökhan Gürel kazandı.

Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Gökhan..., System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Gökhan Gürel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gökhan Gürel 652, AK Parti adayı Muammer Özer 558, BBP adayı Necati Kulik 216 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Gökhan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]