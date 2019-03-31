Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Başer kazandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Başer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Başer 499, CHP adayı Ali Okur 397, MHP adayı Halil İbrahim Alnar 369 oy aldı.

-Başer'in özgeçmişi-

Halil Başer, 1966 Çavdarhisar doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Çavdarhisar'da, lise öğrenimi Kütahya Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem Mali I Müşavir olarak çalıştıktan sonra, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çavdarhisar Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Halil Başer, AK Parti, Kütahya, Çavdarhisar, Güncel
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