Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı - Son Dakika
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Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı

15.08.2022 14:25

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve ağılı su bastı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve ağılı su bastı. Köyde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Domaniç ilçesi Muratlı köyünde, gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok evi ve ağılı su bastı, köy meydanı da yoğun suyla gelen çamurlarla kaplandı. Muratlı köy muhtarı Cihan Ay ve kepçesi olan köylüler, çamuru küreyip yolları açmaya çalıştı. Domaniç İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy meydanında ve ana yollarda çamur temizliği yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise köyde zarar tespiti için çalışmalara başladı.

Sağanağın ardından saman balyalarının zarar gördüğünü söyleyen Hüseyin Sarı (84), "Ben bu yaşıma geldim, böyle tufan görmedim. Hayvanları kurtardık ama balyalarımız gitti" dedi.Köy halkından Cevdet Karakaya ise sağanak ve çamurun çok zarar verdiğini ifade ederek, "Zayiatımız büyük, makineler gitti, arabam gitti, 400 saman balyam gitti. Hayvanlarımı gece yarsısı zor kurtardım" diye konuştu.Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul da çalışmaları anlatarak, "Muratlı köyümüzde zarar tespitleri yapmaya başladık. Yıllardan beri kuraklıktan dolayı dereler kuruyarak dolmuş, derelerin ıslah edilmesi lazım. Gereken neyse yapılması için çalışacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı - Son Dakika
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