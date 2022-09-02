Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Domaniç, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu - Son Dakika

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