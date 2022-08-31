Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu

31.08.2022 20:00
Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Oluşan sel nedeniyle Domaniç Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun çaba sarf ederken, bir evin bodrum katı da sular altında kaldı.

Bu arada, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de çalışmaları yakından takip etti. Yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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