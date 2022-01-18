Tufanbeyli'de eğitime kar engeli - Son Dakika

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşığışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.