Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Domaniç ilçesi Durabey köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı ekim yaptığı tespit edilen H.A. ve A.B.Ş. isimli şahıslar kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Domaniç'te 100 kök keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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