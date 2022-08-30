Kaçar, "Evin avlusu belimize kadar su ile doldu. Daha sonra ahırı su bastı. Duvarı kırmak için komşunun kapısını açmam gerekiyordu, kırarak açabildim. Daha sonra ahırın duvarını kazma ile ancak delebildim." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Domaniç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı - Son Dakika

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