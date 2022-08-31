Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

31.08.2022 19:02
Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Domaniç- Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı evlerin zemin katlarında ise su baskını yaşandı.

Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Fırtına, Domaniç, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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