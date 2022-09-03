Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı - Son Dakika
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Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı

03.09.2022 14:41
Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ. H. An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ. H. An (61), eşi F. An (52), H. Kaş (56), S. Kaş (53), K. E. Çağlar (11) ve M. Kaş (7) 112 Sağlık Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı - Son Dakika
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