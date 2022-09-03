Edinilen bilgiye göre, İ. H. An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Domaniç'te trafik kazası: İkisi çocuk 6 yaralı - Son Dakika

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