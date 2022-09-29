Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

29.09.2022 16:18
Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın ihbarında bulunan öğrenciler, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı çiçek takdim ederek kutladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın ihbarında bulunan öğrenciler, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı çiçek takdim ederek kutladı.

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için yangın ihbarı yaptı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu binada öğrenciler tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı. Önce şaşıran itfaiyeciler durumu anlayınca öğrencilere teşekkür etti.

İtfaiye erleri yangın ihbarına çıktıkları okul binasında sürpriz ile karşılaşınca mutlu olduklarını ifade etti.

11'inci Sınıf öğrencisi Ebrar Cengiz, yangın ihbarında bulunmalarının hemen ardından ekiplerin geldiğini anlatarak, ekiplerin yangını ararken sürprizle karşılaştığını söyledi.

İtfaiyecilerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Cengiz, "Yangın ve mahsur kalma durumunda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Onların hakkını ödeyemeyiz, iyi ki varlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda Kütahyalı Vatandaş: 'Açım Ağabey. 20 Yıldır Esnaflık Yapıyorum. Vardığım Netice Ne? Herkes Kendi Yandaşlarına İş Gördürüyor. Biz Ne Yapacağız?' Kütahyalı Vatandaş: 'Açım Ağabey. 20 Yıldır Esnaflık Yapıyorum. Vardığım Netice Ne? Herkes Kendi Yandaşlarına İş Gördürüyor. Biz Ne Yapacağız?'
Kaynak: AA

Domaniç, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement