Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı kutlamaları sırasında kalp krizi geçiren Turgut Kaçmaz'a ilk müdahaleyi yakasını açarak yaptı. 1994 yılında 110 yaşında ölen Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut Kaçmaz tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Zafer Bayramı kutlamalarında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisinin oğlu, toprağa verildi - Son Dakika

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