Zafer Bayramı kutlamalarında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisinin oğlu, toprağa verildi - Son Dakika
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Zafer Bayramı kutlamalarında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisinin oğlu, toprağa verildi

31.08.2022 15:26

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz'ın (85) cenazesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının mezarının yayında toprağa verildi.

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz'ın (85) cenazesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının mezarının yayında toprağa verildi. Cenazeye, olay sırasında Kaçmaz'ın yakasını açıp müdahalede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı kutlamaları sırasında kalp krizi geçiren Turgut Kaçmaz'a ilk müdahaleyi yakasını açarak yaptı. 1994 yılında 110 yaşında ölen Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut Kaçmaz tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ''Dünya barış elçisi' olarak kabul edilen Turgut Kaçmaz için bugün Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Bozhane Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Namazın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bir büyüğümüzü ebediyete yolcu ediyoruz. Dün kendisiyle Zafertepe'de 100'üncü yıl coşkusunda beraberdik. Hatta birkaç kez de ayaküstü de olsa hasbihal etme imkanımız oldu. Çok anlamlı bir zamanda, çok anlamlı bir mekan ve günde ilahi emre tabii olarak son nefesini teslim etti. Turgut Amca bizim gençlik faaliyetlerimizde, nerede olursak olalım beraberdik. Sabahleyin yine gençlerle hasbihal etti. Gençlere bir konuşma yaptı. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik. Gerek Çanakkale'deki törenlerimizde, ondan öncesinde köprü açılışında, Sarıkamış'ta. Nerede gençlik varsa, nerede vatan aşkını ortaya koyan bir çalışma varsa coşkusuyla, heyecanıyla yüreğiyle oradaydı. En son dün Zafertepe'deydik. Bugün Bozhane Camisi'ndeyiz. Takdiriilahi. Rabb'im mekanını cennet eylesin" dedi.'KALBİMİZ VATAN AŞKIYLA ÇARPACAK'Bakan Kasapoğlu, Turgut Kaçmaz'ın yüreğinin vatan aşkıyla attığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "O bize bir hayat çizgisini gösterdi aslında. Turgut Amca'yı pek çoğumuz bu vesilelerle tanımış olduk. Son nefese kadar insanın yüreğinin vatan aşkıyla çarpmasıdır. Turgut Amca'nın bizlere gösterdiği en somut, en yakın derslerden bir tanesi bu. Biz bugün ondan bir emaneti teslim alacağız. Bu vatanı elbette birlikte koruyacağız ama her şeyden önce son nefesimize kadar yüreğimiz, kalbimiz vatan aşkıyla çarpacak. Biz kendisini hep bu anlamda en önde gördük. Fedakarca koşuştururken gördük. Onda ne hakkımız olabilir ama tabi ki zikretmemiz gerekiyor, ne varsa hakkımız hukukumuz helali hoş olsun. Rabb'im ahirette, cennetinde bizleri burada nasıl buluşturduysa tüm geçmişlerimizle buluştursun."

Kaçmaz'ın tabutunu ilk Bakan Kasapoğlu omuzladı. Dualarla cenaze aracına taşınan Kaçmaz'ın cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki' aile mezarlığına götürülerek gazi babasının yanına defnedildi.


YORUMLAR
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Törende fenalaşan Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı Törende fenalaşan Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı Vali Yiğitbaşı fenalaşan gazi oğluna bakın nasıl müdahale etti Vali Yiğitbaşı fenalaşan gazi oğluna bakın nasıl müdahale etti
Kaynak: DHA

Turgut Kaçmaz, Kalp Krizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Bayramı kutlamalarında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisinin oğlu, toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Bayramı kutlamalarında kalp krizi geçiren Çanakkale gazisinin oğlu, toprağa verildi - Son Dakika
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