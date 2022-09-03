Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

03.09.2022 13:48
Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kadri S. idaresindeki 35 PK 867 plakalı yolcu otobüsü, Dumlupınar- Altıntaş kara yolu Küçükaslıhanlar köyü yakınında önünde seyreden Şafak G'nin kullandığı 16 AUK 630 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan muavin ve 8 yolcu, sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün 25 yolcu ile İzmir'e gitmek için Bursa'dan hareket ettiği ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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