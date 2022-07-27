Buradan bilinmeyen bir nedenle yere düşüp yaralanan Ziber, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kütahya'da saman balyası bandından düşen kişi öldü - Son Dakika

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