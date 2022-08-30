Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

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