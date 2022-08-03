Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

03.08.2022 17:10
Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde anız tarlada çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde anız tarlada çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde gece yarısı Muhsin Erdoğan'a ait anız tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile yangın hızla büyürken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 8 dönüm anız tarla yandı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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