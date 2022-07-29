Emet'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

29.07.2022 21:37
Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde asit tankerinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde asit tankerinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Bor İşletmesi fabrikasından ana yola çıkan 43 HN 770 plakalı asit tankeri, Tavşanlı istikametinden Emet'e gelmekte olan M.G (22) yönetimindeki 70 BA 990 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför M.G yanı sıra, A.Ö (17) ve Y.E yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoför M.G, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emet'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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