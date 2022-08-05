Edinilen bilgiye göre, Konuş köyü kulesi ile Aydıncık köyü arasındaki arazide bulunan arı kovanlarını kontrole giden bal üreticilerinden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı 13 kovanının parçalandığını gördü. İsmail Elmacı, kovanlarının bulunduğu alana kurduğu fotokapanı izlediğinde kovanların ayılar tarafından parçalandığını tespit etti.

Kaynak: İHA

AK Parti, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emet'te ayılar 13 arı kovanını parçaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.