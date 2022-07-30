Bariyerlere çarpan genç kız yaşamını yitirdi! Düğün işlemleri için izin almış - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan genç kız yaşamını yitirdi! Düğün işlemleri için izin almış

30.07.2022 12:14

Kütahya'nın Emet ilçesinde 26 yaşındaki Ebru Altın otomobiliyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Altın'ın düğün işlemleri için izin aldığı ve son iş günü olduğu öğrenildi.

Kütahya'da saat 08.30 sıralarında, Emet ilçesi Kızıldere mevkisinde Ebru Altın yönetimindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Altın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DAHA YENİ NİŞANLANMIŞ

Sarıayak köyünde oturan ve yeni nişanlandığı öğrenilen Altın'ın Emet'te çalıştığı markete gitmek için otomobiliyle yola çıktığı, düğün işlemleri için izin aldığından, bugün de son iş günü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiliyle bariyerlere çarparak ölen genç kızın yeni nişanlanmış
Otomobiliyle bariyerlere çarparak ölen genç kızın yeni nişanlanmış
Otomobiliyle bariyerlere çarparak ölen genç kızın yeni nişanlanmış
Otomobiliyle bariyerlere çarparak ölen genç kızın yeni nişanlanmış
Otomobiliyle bariyerlere çarparak ölen genç kızın yeni nişanlanmış
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Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan genç kız yaşamını yitirdi! Düğün işlemleri için izin almış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan genç kız yaşamını yitirdi! Düğün işlemleri için izin almış - Son Dakika
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