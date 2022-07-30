Bariyerlere çarpan genç kız yaşamını yitirdi! Düğün işlemleri için izin almış

Kütahya'da saat 08.30 sıralarında, Emet ilçesi Kızıldere mevkisinde Ebru Altın yönetimindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Altın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DAHA YENİ NİŞANLANMIŞ

Sarıayak köyünde oturan ve yeni nişanlandığı öğrenilen Altın'ın Emet'te çalıştığı markete gitmek için otomobiliyle yola çıktığı, düğün işlemleri için izin aldığından, bugün de son iş günü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.