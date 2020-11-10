Kütahya'nın Emet ilçesinde 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, salgın tedbirleri kapsamında 2 mahalledeki 13 apartmanın yanı sıra 1 okul ile 1 kız yurdunda karantina kararı alındı.

Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, Hamam Mahallesi'nde 27 cadde ve sokakta, Akpınar Mahallesi'nde ise 34 cadde ve sokakta bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Yurdu karantinaya alınırken, okulda da eğitime 14 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Tarım ile uğraşanların arazide kalmak kaydı ile tüm gün faaliyetlerine izin verilmesine, kamu çalışanları, Bağ-Kur ve SSK kaydı olan işyeri sahiplerinin ve çalışanların faaliyetlerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi. Karantina kararı alınan cadde ile sokaklarda yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı öğrenildi.