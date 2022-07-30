Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü

30.07.2022 12:38
Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ebru Altın (26) idaresindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, Kılızdere mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altın'ın cenazesi, Emet Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yeni nişanlanan Altın'ın, çeyiz taşıma ve düğün işlemleri için bugün marketteki görevinden ayrılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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