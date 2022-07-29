Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat ve saha çalışmalarında ilçede bir evin bahçesinde ekili halde Hint keneviri olduğu tespit edildi. Söz konusu eve yapılan operasyonda bahçede toprağa ve saksıya ekili toplam 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi. - KÜTAHYA