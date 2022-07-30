Edinilen bilgiye göre, 43 PH 239 plakalı özel aracı ile sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sarıayak köyünden Emet ilçesinde çalıştığı markete gelmek için yola çıkan Ebru Altın (26), Kızıldere mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emet'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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