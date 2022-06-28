Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor

28.06.2022 10:10

Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor 40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyorKÜTAHYA Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları'nda yenilenmesi tamamlanan Harlek Termal Otel'in içindeki çam...

Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor

40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor

KÜTAHYA Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları'nda yenilenmesi tamamlanan Harlek Termal Otel'in içindeki çam ağacını görenler gözlerine inanamıyor. 40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor.

Otel Müdürü Ergin Umur, boyu yaklaşık 10 metreyi bulan çam ağacının, otelin ilk inşaatı sırasında kesilmeden günümüze kadar geldiğini söyledi. Umur, "Yılar önce çam ağacı kesilmemiş. Ağacın gövdesini otelin koridorundan geçirilmiş. Ağacın kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor. Otele gelen müşterilerimiz bu durumu görünce önce şaşırıyor, sonra da çevreye olan hassasiyetimizden dolayı bize teşekkür ediyor" dedi. Umur, çam ağacının bakımı ve sulanmasının otel görevlileri tarafından düzenli olarak yapıldığını da sözlerine ekledi. Müşteriler de, çevreye duyarlılıkları sebebiyle otelin yetkilileri ve çalışanlarına tebrik ederek, anı fotoğrafı çekiyor.

YORUMLAR
500
Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek
Kaynak: İHA

Kütahya, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:56 Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement