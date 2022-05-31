Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'yan yapılan açıklamada, " Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Öte yandan "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında da bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti - Son Dakika