Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'yan yapılan açıklamada, " Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Öte yandan "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında da bulunuldu.