Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

31.05.2022 19:13

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'yan yapılan açıklamada, " Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Öte yandan "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında da bulunuldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kaynak: AA

Kütahya, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti - Son Dakika
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